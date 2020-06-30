dizilla
Dizilla yeniden tasarlandı. Sonraki adresimiz dizilla11.com olacaktır.

Trend Diziler

@killertomatoes Happy's Place Aynen....sonra gördüm..lykkeland aramadan çıkmamiştı..teşekkürler
@killertomatoes Happy's Place Lykkeland sanıp coşmuştum..uhm yanlış adres
@adnanaydoga Bodyguard Son zamanlarda izlediğim ve büyük bir keyif aldığım bir dizi vardı ki, sonuna kadar sürükleyiciliğini hiç kaybetmedi. Her anı merak uyandırıcıydı ve finaliyle kafamdaki tüm sorulara tatmin edici cevaplar verdi. Bence bu dizi, tüm övgüleri fazlasıyla hak ediyor. Daha fazla detay vermeden, kesinlikle izlemenizi öneririm.
@sadifegelis Ted Lasso Ön yargılarım nedeniyle uzun süre ertelediğim bu diziyi izlemeye başladığımda, ne kadar yanıldığımı fark ettim. İlk bakışta bir futbol hikayesi gibi görünse de, aslında herkesin keyifle izleyebileceği bir yapım. Futbolun ön planda olduğu sahneler oldukça az, bu yüzden futbolla ilgisi olmayanlar için bile harika bir seçenek. Oyunculuklar mükemmel ve senaryo etkileyici diyaloglarla zenginleştirilmiş. İzledikçe insanın iyiliğe olan inancı tazeleniyor. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim.
@meryemozgur Silicon Valley Tam aradığım türde bir dizi. İçinde bolca gönderme barındırıyor. Bir şirketin kuruluş ve yükseliş hikayesini kara mizah tarzında ele almak gerçekten harika bir fikir. Dizide, anlaşılır ana hikayenin yanı sıra teknik terimler ve derin espriler de bulunuyor. Bu da teknoloji meraklılarını ve kara mizah tutkunlarını kesinlikle cezbediyor. Tümünü Gör

Güncel Bölümler

Tümünü Gör
Goosebumps

Goosebumps

2. Sezon 1. Bölüm
11 saat önce
Altyazı
Machos Alfa

Machos Alfa

1. Sezon 1. Bölüm
12 saat önce
Altyazı
Dexter: Original Sin

Dexter: Original Sin

1. Sezon 6. Bölüm
14 saat önce
Altyazı
The Agency

The Agency

1. Sezon 8. Bölüm
14 saat önce
Altyazı
The Pitt

The Pitt

1. Sezon 2. Bölüm
14 saat önce
Altyazı
The Pitt

The Pitt

1. Sezon 1. Bölüm
14 saat önce
Altyazı
Shifting Gears

Shifting Gears

1. Sezon 1. Bölüm
14 saat önce
Altyazı
Animal Control

Animal Control

3. Sezon 2. Bölüm
15 saat önce
Altyazı
X-Rated Queen

X-Rated Queen

1. Sezon 5. Bölüm
15 saat önce
Altyazı
Going Dutch

Going Dutch

1. Sezon 2. Bölüm
15 saat önce
Altyazı
Silo

Silo

2. Sezon 9. Bölüm
15 saat önce
Altyazı
The Sex Lives of College Girls

The Sex Lives of College Girls

3. Sezon 8. Bölüm
15 saat önce
Altyazı
Bookie

Bookie

2. Sezon 5. Bölüm
15 saat önce
Altyazı
Black Warrant

Black Warrant

1. Sezon 1. Bölüm
18 saat önce
Altyazı
Love Is Blind: Germany

Love Is Blind: Germany

1. Sezon 8. Bölüm
18 saat önce
Altyazı
Beast Games

Beast Games

1. Sezon 5. Bölüm
1 gün önce
Altyazı
The Head

The Head

3. Sezon 4. Bölüm
1 gün önce
Altyazı
On Call

On Call

1. Sezon 1. Bölüm
1 gün önce
Altyazı

Popüler Platformlar

Bu haftanın yeni dizilerini keşfedin

Churchill at War

Churchill at War
Tomorrow and I

Tomorrow and I
Jentry Chau vs the Underworld

Jentry Chau vs the Underworld
Black Doves

Black Doves
Echoes of the Past

Echoes of the Past
Polo

Polo
Rugged Rugby: Conquer or Die

Rugged Rugby: Conquer or Die
The Kings of Tupelo: A Southern Crime Saga

The Kings of Tupelo: A Southern Crime Saga
One Hundred Years of Solitude

One Hundred Years of Solitude
No Good Deed

No Good Deed